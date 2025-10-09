Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ünlü isimler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılmıştı

Kamuoyunca tanınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Fenomen Duygu Özaslan

İfadesi ve kan örneği alınan fenomen isimlerden Duygu Özaslan, emniyetten çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir paylaşım yapan ünlü fenomen, yaşadığı durumun nedenini anlayamadığını vurgulayarak “Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz” dedi.

Uyuşturucu kullandığı yönündeki suçlamaları reddetti

Olanlara inanamadığını söyleyen Özaslan “Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim” diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Ünlü fenomenin sosyal medya paylaşımı

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Instagram’da 1.9 milyon takipçiye sahip Türk YouTuber Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu. İspanyol Dili ve Edebiyatı’nı kazanan Özaslan, internette çektiği kişisel bakım, makyaj ve kombin videoları ile kısa sürede ünlendi. Duygu Özaslan, 2022 yılında basketbolcu Maxim Mutaf ile Fransa’da evlendi.

Kaynak: Haber Merkezi