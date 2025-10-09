Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda dün ifade ve kan örneği veren ünlü fenomen Duygu Özaslan sessizliğini bozdu. Özaslan yaşadıklarına anlam veremediğini belirterek “Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz” diyerek kendini savundu.

Son Güncelleme:
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ünlü isimler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatmıştı.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu - Resim : 1
Ünlü isimler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılmıştı

Kamuoyunca tanınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürülmüştü.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu - Resim : 2
Fenomen Duygu Özaslan

İfadesi ve kan örneği alınan fenomen isimlerden Duygu Özaslan, emniyetten çıktıktan sonra yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir paylaşım yapan ünlü fenomen, yaşadığı durumun nedenini anlayamadığını vurgulayarak “Hiçbir zaman böyle şeylerle bir ilgim olmadı, asla olamaz” dedi.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu - Resim : 3
Uyuşturucu kullandığı yönündeki suçlamaları reddetti

Olanlara inanamadığını söyleyen Özaslan “Zor bir gündü. Şimdi evimdeyim” diyerek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu - Resim : 4
Ünlü fenomenin sosyal medya paylaşımı

DUYGU ÖZASLAN KİMDİR?

Instagram’da 1.9 milyon takipçiye sahip Türk YouTuber Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul’da doğdu. İspanyol Dili ve Edebiyatı’nı kazanan Özaslan, internette çektiği kişisel bakım, makyaj ve kombin videoları ile kısa sürede ünlendi. Duygu Özaslan, 2022 yılında basketbolcu Maxim Mutaf ile Fransa’da evlendi.

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini Bozdu - Resim : 5

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu Sonrasında Ünlü Senarist Gani Müjde Ateş Püskürdü: ‘Mücadeleye Baronlardan Başlamak Gerek’Güncel

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest BırakıldıÜnlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! Hepsi Serbest BırakıldıGüncel

Hadise’den Flaş Uyuşturucu Soruşturması Açıklaması!Hadise’den Flaş Uyuşturucu Soruşturması Açıklaması!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
fenomen Uyuşturucu İrem Derici Mert Yazıcıoğlu
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti'ne Bir Transfer Daha! Nilay İçin Gelecek Kızılcık Şerbeti'ne Bir Transfer Daha!
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Skandal! Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı: TFF’den Dev Ceza Yolda Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı! Dev Ceza Yolda
Başrol Oyuncusu Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisi Sete Ara mı Veriyor? Demet Evgar Uyuşturucu Operasyonunda İfade Vermişti! Bahar Dizisi Sete Ara mı Veriyor?
İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber: Beklenen An Geldi, Sonunda Yurda Giriş Yapıyor İstanbul, Balıkesir ve İzmir’e Müjdeli Haber
ÇOK OKUNANLAR
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Kütahya'da Bir Deprem Daha! Kütahya'da Bir Deprem Daha!