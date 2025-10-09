Ünlü İsimler Polat Çiftiyle Aynı Odada Beklemek İstemedi! Feyza Altun'un Yanına Alındılar

Uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 ünlü isim, jandarma komutanlığındaki bekleme odasında Dilan ve Engin Polat çiftiyle aynı alanda kalmak istemeyince, çift Feyza Altun'un yanına alındı. Soruşturma kapsamında kan ve idrar testleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aralarında Dilan Polat, Engin Polat, şarkıcı İrem Derici, Hadise Açıkgöz, oyuncular Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Özge Özpirinçci'nin de bulunduğu 19 ünlü isim, ifadeleri alınmak üzere önceki gün şafak operasyonuyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ünlü isimler, saat 15.00 civarında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kan ve idrar testleri tamamlanan grup, saat 17.15'te jandarma araçlarıyla ayrıldı.

ÜNLÜLERDEN 'DİLAN POLAT' TALEBİ

Olayın dikkat çeken kısmı ise Maslak İl Jandarma Komutanlığı'ndaki bekleme sürecinde yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, bazı ünlüler, kara para aklama suçundan 40 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Dilan ve Engin Polat çiftiyle aynı bekleme odasında kalmak istemediklerini belirtti. Bu rahatsızlık üzerine, Polat çifti başka bir odaya nakledildi ve avukat Feyza Altun'un yanına yerleştirildi.

İfadeler sırasında ünlülere şu sorular yöneltildi:

  • “Uyuşturucu madde kullanıyor musunuz?”
  • “Hangi tarihlerde, hangi tür maddeleri kullandınız?”
  • “Sosyal medyada uyuşturucuya özendirici paylaşım yaptınız mı?”
  • “Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu?”
  • “Bu amaçla para transferi yaptınız mı?”
Kaynak: Birsen Altuntaş

