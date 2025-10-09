Marmara'da Lodos Etkisi: Şiddetli Rüzgar Seferleri Altüst Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara Denizi'nde esen lodos rüzgarı, zaman zaman hızını artırarak bölgede etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Bursa, İstanbul ve Yalova hattında deniz ulaşımını olumsuz etkileyen hava koşulları, feribot ve deniz otobüsü seferlerinde aksamalara yol açtı. Yetkililer, yola çıkmayı planlayanları dikkatli olmaya davet ederken, güvenlik önlemleri kapsamında iptal kararları alındı.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, bugün Mudanya-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu (İhlas) güzergahlarında toplam altı sefer iptal edildi. Lodosun yarattığı dalga yüksekliği ve rüzgar şiddeti, seferlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilememesine neden oldu.

İptal edilen sefer saatleri ve güzergahları şöyle:

09.30: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30: Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

11.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

12.55: Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

BUDO yetkilileri, iptallerin hava koşullarına bağlı olduğunu ve seferlerin meteorolojik verilere göre yeniden değerlendirileceğini belirtti.

