Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AFAD, tarafından yapılan açıklamada, saat 02.54’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedilince vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Yaşanan deprem sonrası ise gözler uzmanlara çevrildi. Peki Kütahya’da bir deprem daha bekleniyor mu? Türkiye’nin hangi bölgelerinde deprem bekleniyor? Deprem uzmanı Osman Bektaş’tan yeni bir uyarı geldi.

OSMAN BEKTAŞ’TAN KRİTİK DEPREM UYARISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin hangi yönde ilerlediğine dair değerlendirmelerde bulundu. Depremin ardından Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin bölgedeki depremsellik eğilimine işaret etti.

O bölgeyi işaret edip uyardı

‘O BÖLGEYE DOĞRU BÜYÜYEREK İLERLİYOR’

‘Naşa deprem kümesi büyümeye devam ediyor’ diyen Osman Bektaş, o bölgede deprem beklediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Naşa deprem kümesi büyümeye devam ediyor. Dört gün önce meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından depremsellik 4,9 ile kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru genişliyor. 6,1 büyüklüğündeki Sındırgı depremi çevre fay sistemi içerisindeki sıcak su valfını açtığı için depremsellikte artış yaşandı. Ege’nin en fazla deformasyon gösteren Simav ve Gediz faylarının sınırladığı Uşak Bloğu, 1969-2025 tarihleri arasında makro deprem kümesi oluşturmuştur. Benzer depremsellik Kütahya’ya yönelmiştir.”

Kaynak: Haber Merkezi