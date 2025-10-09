Kütahya'da Bir Deprem Daha!
Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.18 kilometre olarak açıklandı. Kütahya Simav'da gece saatlerinde de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kütahya’da gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.
AFAD son olarak, Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.5 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 9.18 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-10-09
Saat:10:29:52 TSİ
Enlem:39.25278 N
Boylam:29.00583 E
Derinlik:9.18 km
Detay:https://t.co/jNIIEVhYAS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise, depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 9, 2025
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) https://t.co/WwjoJKZ5ko
09.10.2025, 10:29:51 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Gece meydana gelen depremde vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: Haber Merkezi