Kütahya'da Bir Deprem Daha!

Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.18 kilometre olarak açıklandı. Kütahya Simav'da gece saatlerinde de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kütahya’da gece saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntılar devam ediyor.

AFAD son olarak, Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.5 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 9.18 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise, depremin derinliğini 5 kilometre olarak bildirdi.

Gece meydana gelen depremde vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

