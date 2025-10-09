İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında Yeni Gelişme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler, 12 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, “kamu kurumlarını zarara uğratmak” ve çeşitli ekonomik suçlamalarla adliyeye sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 30 çalışan üzerine kurulan 24 paravan şirket aracılığıyla 543 milyon doların üzerinde ihracat gösterip, bu işlemler üzerinden yüzde 3 oranındaki devlet desteğinden yararlandıkları belirlendi. Bu yöntemle devleti yaklaşık 12 milyon 537 bin dolar zarara uğrattıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA