Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 11 Yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir başka minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA