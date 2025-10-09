Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 11 Yaralı
Pervari’de iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralıların arasında öğretmenlerin de bulunduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan kişilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Siirt’in Pervari ilçesinde öğretmenleri taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir başka minibüsle çarpıştı. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
