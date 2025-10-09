Trump’a Gelen Gizemli Notta Ne Yazıyor? Bakan Kulağına Fısıldadı, Okur Okumaz Toplantıyı Sonlandırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Gazze’deki savaşı sona erdirme umuduyla desteklediği İsrail ve Hamas heyetleri arasındaki dolaylı görüşmeler, pazartesi günü Mısır’da başladı. Taraflar, İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlanması gibi zorlu konuları değerlendirdi.

Washington'daki basın toplantısında dikkat çeken olay

Ardından hem İsrail hem Hamas, Donald Trump’ın önerdiği planın temel ilkelerini kabul ettiklerini açıkladı. Arap ve Batılı ülkelerin de desteğini alan karar sonrasında Washington, bunun savaşın bitişine en çok yaklaşılan an olduğunu vurguladı.

Notu aldıktan sonra açıkladı

BASIN TOPLANTISINDA İLGİNÇ AN

Gözler resmi olarak ateşkesin ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına odaklanmışken, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlediği basın toplantısındaki bir an dikkat çekti.

TRUMP'A GELEN GİZEMLİ NOT

Trump, Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir not alışverişi oldu.

"KISA KONUŞMAM GEREK"

Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldayan Rubio, bir not teslim etti. Notu okuyan Trump, basın mensuplarına “Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

NOTTA NE YAZIYOR?

AP haber ajansında yer alan haberde Trump’a verilen notta Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia edildi.

