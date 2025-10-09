Trump’a Gelen Gizemli Notta Ne Yazıyor? Bakan Kulağına Fısıldadı, Okur Okumaz Toplantıyı Sonlandırdı

Washington'da düzenlenen basın toplantısına ABD Başkanı Donald Trump’a verilen not damga vurdu. Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun kulağına fısıldayarak Trump’a verdiği notta Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Trump’a Gelen Gizemli Notta Ne Yazıyor? Bakan Kulağına Fısıldadı, Okur Okumaz Toplantıyı Sonlandırdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Gazze’deki savaşı sona erdirme umuduyla desteklediği İsrail ve Hamas heyetleri arasındaki dolaylı görüşmeler, pazartesi günü Mısır’da başladı. Taraflar, İsrail’in Gazze’den çekilmesi ve Hamas’ın silahsızlanması gibi zorlu konuları değerlendirdi.

Trump’a Gelen Gizemli Notta Ne Yazıyor? Bakan Kulağına Fısıldadı, Okur Okumaz Toplantıyı Sonlandırdı - Resim : 1
Washington'daki basın toplantısında dikkat çeken olay

Ardından hem İsrail hem Hamas, Donald Trump’ın önerdiği planın temel ilkelerini kabul ettiklerini açıkladı. Arap ve Batılı ülkelerin de desteğini alan karar sonrasında Washington, bunun savaşın bitişine en çok yaklaşılan an olduğunu vurguladı.

Trump’a Gelen Gizemli Notta Ne Yazıyor? Bakan Kulağına Fısıldadı, Okur Okumaz Toplantıyı Sonlandırdı - Resim : 2
Notu aldıktan sonra açıkladı

BASIN TOPLANTISINDA İLGİNÇ AN

Gözler resmi olarak ateşkesin ne zaman ve hangi şartlarda sağlanacağına odaklanmışken, ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlediği basın toplantısındaki bir an dikkat çekti.

TRUMP'A GELEN GİZEMLİ NOT

Trump, Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir not alışverişi oldu.

Trump’a Gelen Gizemli Notta Ne Yazıyor? Bakan Kulağına Fısıldadı, Okur Okumaz Toplantıyı Sonlandırdı - Resim : 3

"KISA KONUŞMAM GEREK"

Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldayan Rubio, bir not teslim etti. Notu okuyan Trump, basın mensuplarına “Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

NOTTA NE YAZIYOR?

AP haber ajansında yer alan haberde Trump’a verilen notta Trump'ın sosyal medya paylaşımlarına onay vermesi gerektiği ve bu sayede anlaşmayı ilk olarak onun duyurabileceğini yazdığı iddia edildi.

Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat VerildiGazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat VerildiDünya

Gazze’de Barışın Kapısı Aralandı! İsrail ile Hamas Anlaşmaya VardıGazze’de Barışın Kapısı Aralandı! İsrail ile Hamas Anlaşmaya VardıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump ABD İsrail
Son Güncelleme:
Kütahya Depremi Sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan Korkutan Uyarı! Tek Noktayı İşaret Etti: ‘O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor’ Korkutan Deprem Uyarısı! O Bölgeye Doğru Büyüyerek İlerliyor
Piyasanın Zirve İsmiydi, En Mutlu Gününde Battılar! Almanya'nın 120 Yıllık Dev Şirketi İflas Etti: 350 Çalışan İşsiz Kalacak Piyasaları Sarsan Haber! 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Skandal! Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı: TFF’den Dev Ceza Yolda Yasin Kol’a Verilen Talimatı Açıkladı! Dev Ceza Yolda
Ünlü İsimler Polat Çiftiyle Aynı Odada Beklemek İstemedi! Feyza Altun'un Yanına Alındılar Ünlüler Polat Çiftiyle Aynı Odada Beklemek İstemedi
ÇOK OKUNANLAR
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Kütahya'da Bir Deprem Daha! Kütahya'da Bir Deprem Daha!