Yanan Otomobil Hurdaya Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA