Yanan Otomobil Hurdaya Döndü

Tarsus-Çamlıyayla yolunda ilerleyen bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, araç hurdaya döndü.

Son Güncelleme:
Yanan Otomobil Hurdaya Döndü
Mersin’in Tarsus-Çamlıyayla kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yangın Mersin
