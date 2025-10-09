İsrail'in Alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki 3 Vekil Nerede? Dışişleri Bakanlığı Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail donanması, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmişti.

İsrail donanmasının el koyduğu Vicdan gemisinde Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de bulunduğu açıklanmıştı.

İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki vekillerin dün Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı’na getirildiğini açıklayan Dışişleri Bakanlığı’ndan vekillerin durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi.

3 milletvekili alıkonulmuştu

YARIN ÖZEL UÇUŞ DÜZENLENECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, üç Türk milletvekilinin Azerbaycan üzerinden Türkiye’ye döneceğini bildirdi.

Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özgürlük Filosu'nda yer alan üç milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etti. Diğer vatandaşlarımızın ise yarın düzenlenecek özel bir uçuşla yurda getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

KURTULMUŞ'TAN SERT TEPKİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını kınayarak, alıkonulan Türk milletvekillerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kurtulmuş, "Kıllarına zarar gelirse hesap verecek olan sizsiniz. Gemide 21 Türk vatandaşımız var, 3'ü milletvekili arkadaşlarımız. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye geleceklerdir” demişti.

