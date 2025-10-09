Dışişleri'nden Özgürlük Filosu'nda İsrail'in Alıkoyduğu Vekiller İçin Açıklama: 'Bugün Dönebilirler'

Dışişleri Bakanlığı, “İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden Özgürlük Filosu'nda İsrail'in Alıkoyduğu Vekiller İçin Açıklama: 'Bugün Dönebilirler'
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in alıkoyduğu Özgürlük Filosu'ndaki Türk vatandaşları için yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında milletvekillerinin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na getirildikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının konuya ilişkin açıklamasında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye’ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır. Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi’ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir. Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail donanması unsurları, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemileri uluslararası sularda yasa dışı şekilde ele geçirmişti.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada İsrail’in Özgürlük Filosu’na yönelik saldırısını kınayarak, alıkonulan Türk milletvekillerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kurtulmuş, "Gemide 21 Türk vatandaşımız var, 3'ü milletvekili arkadaşlarımız. En kısa zamanda Türkiye'ye getirilmeleri için her türlü girişimde bulunulmuştur. Ümit ediyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye geleceklerdir” demişti.

