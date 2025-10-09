Burası Amerika Değil Türkiye! Görenlerin Nutku Tutuldu: 1 Metrelik Dev Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobilin jantından dev bir yılan fırladı. Aracın çalışması ile birlikte yaklaşık 1 metre uzunluğunda, sarı ve siyah desenli bir yılan sarktığı görüldü.

BURASI AMERİKA DEĞİL TÜRKİYE

Park halindeki bir otomobilin jantından yaklaşık 1 metre uzunluğunda sarı ve siyah desenli bir yılan çıktı. Aracın yanından geçen bir vatandaş, jant boşluğunda hareket eden bir canlıyı fark edince hemen çevredekilere haber verdi.

GÖRENLERİN NUTKU TUTULDU! 1 METRELİK DEV YILAN DEHŞET SAÇTI

Aracın jantından sarkan sarı ve siyah desenli yaklaşık 1 metre uzunluğunda olduğu ifade edildi. Bazı mahalle sakinleri durumu cep telefonlarıyla kayda alırken, bazıları ise tedirgin oldu. Vatandaşlar yılanı nasıl alacağını düşünürken, kendiliğinden janttan çıkan yılan araçtan uzaklaştı.

Burası Amerika Değil Türkiye! Korku Dolu Anlar Yaşattı

Uzmanlar ise bu tarz durumların değişen hava koşullarından dolayı sıklıkla görülebileceği ifade edildi. Özellikle yetkililer yılan vakaları karşısında bölge halkın dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA