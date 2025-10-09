Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Toptancılar Sitesi mevkiinde meydana gelen kazada, 21 AGG 595 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

