Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Malatya’da polis ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 5 bin 595 sentetik hap ve 745 gram metamfetamin ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretine karşı kapsamlı bir çalışma başlattı. Fiziki ve teknik takip yöntemleriyle şüphelileri belirleyen ekipler, 9 Ekim 2025 Perşembe günü şafak vakti eş zamanlı operasyonlara imza attı. Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan incelemelerde, 5 bin 595 adet sentetik hap, 745 gram metamfetamin ve çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ortaya çıkarıldı. Bu malzemeler, uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne sererken, 10 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Malatya Uyuşturucu
