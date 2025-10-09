Mardin'de Kaçak Ürün Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Nusaybin KOM Büro Amirliği personeli, Artuklu ve Nusaybin ilçelerinde şüpheli araçları hedef aldı. Yapılan denetimlerde durdurulan iki ayrı araçta detaylı aramalar gerçekleştirildi.

Aramalarda, toplam 10 bin 740 adet puro, 2 bin 940 paket sigara, 800 paket elektronik sigara kiti, 130 kutu içki, 45 adet elektronik sigara ve 4 cep telefonu gibi kaçak ürünler bulundu. Ele geçirilen malların piyasa değeri henüz resmi olarak açıklanmazken, operasyonun kaçakçılık ağını darbe vurduğu belirtildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA