Çorum'un İskilip İlçesinde Üç Ev Alevlere Teslim Oldu

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Asarcık köyünde çıkan yangında İsmet, Ali ve Ahmet Çördük'e ait üç ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı yaşanmazken, yetkililer yaraların hızla sarılacağını belirtti.

Çorum'un İskilip İlçesinde Üç Ev Alevlere Teslim Oldu
Çorum'un İskilip ilçesinde, Asarcık köyünün Kozveren Mahallesi'nde dün gece saatlerinde korkutan bir yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Çördük'e ait evde belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, hızla büyüyerek komşu evlere sıçradı. Yangın, Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e ait konutlara da yayılarak üç yapıyı tamamen sardı.

Yangını fark eden köylülerin acil ihbarı üzerine, bölgedeki geniş bir alandan itfaiye desteği istendi. İskilip, Oğuzlar, Çorum Merkez, Bayat, Dodurga ve Osmancık ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve jandarma personeli olay yerine sevk edildi. Yoğun bir mücadeleyle alevler, çevredeki diğer evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalede, Çorum Valisi Ali Çalgan da incelemelerde bulunarak, "Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

