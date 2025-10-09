Siirt Pervari’de Kaza: 11 Öğretmen Hafif Yaralandı

Siirt’in Pervari ilçesinde, öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Siirt Pervari’de Kaza: 11 Öğretmen Hafif Yaralandı
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Göl köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğretmenleri taşıyan bir minibüs, karşı yönden gelen başka bir minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan toplam 11 kişi hafif yaralanmalara maruz kaldı. Kaza haberi üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve durumlarının stabil olduğu açıklandı. Kazanın nedenine dair inceleme başlatılırken, jandarma ekipleri bölgede detaylı bir soruşturma yürütüyor.

Kaynak: İHA

Siirt Trafik kazası
