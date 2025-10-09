Alanya’da Apartman Dairesinde Yangın Paniği

Alanya’da dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda yaralanan olmazken, dairede maddi hasar oluştu.

Alanya’da Apartman Dairesinde Yangın Paniği
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Şekerhane Mahallesi Mütevelli Sokak’ta meydana gelen olayda, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Yangın
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Ünlü Tencere Markası İflas Etti Türkiye'nin Ünlü Tencere Markası İflas Etti
Kaçak Kazı Operasyonu: Suçüstü Yakalandılar Kaçak Kazı Operasyonu: Suçüstü Yakalandılar
Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
Burası Amerika Değil Türkiye! Görenlerin Nutku Tutuldu: 1 Metrelik Dev Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı 1 Metrelik Dev Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!