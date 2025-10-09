Alanya’da Apartman Dairesinde Yangın Paniği

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’nın Alanya ilçesinde dört katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Şekerhane Mahallesi Mütevelli Sokak’ta meydana gelen olayda, daireden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA