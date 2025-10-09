Diyarbakır’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, Gaziler semti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen bir motosiklet ile seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA