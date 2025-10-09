Tarihi Değirmendeki Yangını Mahalle İmamı Söndürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Oruç’a ait asırlık değirmenden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden mahalle imamı Mehmet Sami Dağ, durumu hemen anlayarak olay yerine koştu ve eline geçirdiği su kovalarıyla alevlere müdahale etti.

İmamın erken müdahalesi ve çevredeki köylülerin yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Tarihi değirmen büyük bir zarara uğramadan kurtarılırken, değirmenin sahibi Fatma Oruç, duyarlı davranışından dolayı imam Mehmet Sami Dağ’a teşekkür etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA