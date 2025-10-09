Tarihi Değirmendeki Yangını Mahalle İmamı Söndürdü

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde bulunan tarihi bir un değirmeninde çıkan yangın, mahalle imamının hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Tarihi Değirmendeki Yangını Mahalle İmamı Söndürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatma Oruç’a ait asırlık değirmenden dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden mahalle imamı Mehmet Sami Dağ, durumu hemen anlayarak olay yerine koştu ve eline geçirdiği su kovalarıyla alevlere müdahale etti.

İmamın erken müdahalesi ve çevredeki köylülerin yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Tarihi değirmen büyük bir zarara uğramadan kurtarılırken, değirmenin sahibi Fatma Oruç, duyarlı davranışından dolayı imam Mehmet Sami Dağ’a teşekkür etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi YaralandıDiyarbakır’da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Kişi YaralandıGüncel

Malatya'da İş Kazası: İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme DüştüMalatya'da İş Kazası: İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme DüştüGüncel

Kaynak: İHA

Ve Yılın İmzasını Atıyor! İsmail Kartal Süper Lig’e Geri Dönüyor: Çok Sevdiği Fenerbahçe’ye Rakip Olacak Ve Yılın İmzası! Süper Lig’e Geri Dönüyor
Malatya'da İş Kazası: İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme Düştü İnşaatta İşçinin Kafasına Malzeme Düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze'de Ateşkes' Açıklaması: 'Anlaşmadan Memnuniyet Duyuyoruz, Görev Gücünde Olacağız' 'Anlaşmadan Memnuniyet Duyuyoruz, Gazze Görev Gücünde Olacağız'
Mauro Icardi’nin Talebi Ağızları Açık Bıraktı! Okan Buruk Duyar Duymaz Anında Reddetti Icardi'den Şaşırtan Talep! Anında Reddetti
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!