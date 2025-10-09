Adıyaman’da Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde aniden bastıran dolu, kısa sürede ilçeyi beyaza kapladı. Fındık büyüklüğündeki dolu yaklaşık 10 dakika sürdü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu. Besni ilçesinde başlayan sağanak, kısa sürede yerini fındık büyüklüğündeki doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Kurak geçen sezonun ardından yağmuru sevinçle karşılayan vatandaşlar, dolunun tarım ürünlerine zarar vermemesi temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA