Adıyaman’da Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aniden bastıran dolu, kısa sürede ilçeyi beyaza kapladı. Fındık büyüklüğündeki dolu yaklaşık 10 dakika sürdü.

Adıyaman’da Fındık Büyüklüğünde Dolu Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından Adıyaman’da dolu yağışı etkili oldu. Besni ilçesinde başlayan sağanak, kısa sürede yerini fındık büyüklüğündeki doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kurak geçen sezonun ardından yağmuru sevinçle karşılayan vatandaşlar, dolunun tarım ürünlerine zarar vermemesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

Etiketler
Meteoroloji Adıyaman
Burası Amerika Değil Türkiye! Görenlerin Nutku Tutuldu: 1 Metrelik Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı 1 Metrelik Yılan Bir Anda İçinden Fırladı
Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak! Dursun Özbek’in Bu Hamlesi Başına Bela Oldu: ‘Bunun Hesabını Verecek’ Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak
Siirt Pervari’de Kaza: 11 Öğretmen Hafif Yaralandı Siirt Pervari’de Kaza: 11 Öğretmen Hafif Yaralandı
Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı Malatya’da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü