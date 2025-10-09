Okulda Kan Donduran Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 7 yaşındaki çocuk, okulda teneffüste oynadığı esnada birden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Okulda Kan Donduran Olay! 7 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki Mehmet Avdan İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Baturalp Çakmak, okulda arkadaşlarıyla teneffüste oynadığı sırada aniden fenalaştı. Çocuğun yere yığıldığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Okula gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından minik çocuğu ambulansla Beylikova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baturalp Çakmak, ilçedeki hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLACAK

Çocuğun kesin ölüm nedeninin adli tıp kurumunun raporunun ardından belirleneceği öğrenildi.

Baturalp Çakmak, Beylikova Yunus Emre Cami'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

