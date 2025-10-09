Öğretmenlerin Kıyafetlerine Yeni Düzenleme: Mini Etek, Tayt, Kot Pantolon Yasaklanıyor

Öğretmenlerin okula tayt, şalvar, kot pantolon, tişört, mini etek ve uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle gitmemesi için Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Yeni düzenleme getirileceğini açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, öğretmenlerin kıyafetlerinin eleştiri konusu olduğunu belirtti.

Son Güncelleme:
Öğretmenlerin Kıyafetlerine Yeni Düzenleme: Mini Etek, Tayt, Kot Pantolon Yasaklanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaptıkları değişiklikler ve yeni uygulamalarla zaman zaman tartışma yaratan Milli Eğitim Bakanlığı, son olarak öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine yönelik bu yıl yeni bir düzenlemeye gitti. Bakanlığın İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderdiği genelgede, öğretmenlerin giyim ve kuşamlarında yönetmelik dışı uygulamaların arttığına işaret edildi.

Bolu'da da öğretmenlerin kot pantolon, tayt, şalvar, tişört, mini etek giymesi ve uzun sakalla okula gelmesine ilişkin inceleme başlatılırken, konuya ilişkin açıklama yapan Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, "Öğretmenlik mesleğimizin saygınlığının daha da yüceltilmesi, o eski saygın konumuna bu boyutuyla gelmesi anlamında çok kıymetli bir çalışma olacak" diye konuştu.

Öğretmenlerin Kıyafetlerine Yeni Düzenleme: Mini Etek, Tayt, Kot Pantolon Yasaklanıyor - Resim : 1

'KILIK KIYAFET ELEŞTİRİ KONUSU'

Gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Öncü, "Bakanlığımızın üzerinde durduğu ve son yıllarda birçok girdiğimiz ortamda eleştiri konusu olarak karşımıza çıkan bir kılık kıyafet konumuz var. Bu sene de bakanlığımız yine geçen sene olduğu gibi 2025/63 sayılı genelgemizin 18 ve 19. maddelerinde hem öğrenci kılık kıyafetleri konusunda hem öğretmenlerimizin kılık kıyafetleri konusuna daha titizlik gösterilmesi gerektiğiyle ilgili bir genelge yayınladı. Biz de bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlerin Kıyafetlerine Yeni Düzenleme: Mini Etek, Tayt, Kot Pantolon Yasaklanıyor - Resim : 2
Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü
Zorunlu Eğitim Kısalacak mı? Bakan Tekin Noktayı KoyduZorunlu Eğitim Kısalacak mı? Bakan Tekin Noktayı KoyduGüncel
Zorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model MasadaZorunlu Lise Eğitimi 2 Yıla mı Düşüyor? İki Farklı Model MasadaGüncel
Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu'Özel Okula Ödediği Ücret Sonrası Olay Paylaşım! İşte Vedat Milor'un Beklediği 'Öğretmen Kadrosu'Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Öğretmen Bolu
Son Güncelleme:
Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak! Dursun Özbek’in Bu Hamlesi Başına Bela Oldu: ‘Bunun Hesabını Verecek’ Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak
Piyasanın Zirve İsmiydi, En Mutlu Gününde Battılar! Almanya'nın 120 Yıllık Dev Şirketi İflas Etti: 350 Çalışan İşsiz Kalacak Piyasaları Sarsan Haber! 120 Yıllık Dev Şirket İflas Etti
Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek Açıkladı Hafta Sonuna Kar Yağışı Uyarısı
TikTok Fenomeninin Şüpheli Ölümü! Canlı Yayından Sonra Ölü Bulundu TikTok Fenomeninin Şüpheli Ölümü
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü