Antalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti Yaşattı
Antalya'da temizlik işleri arasında çıkan tartışmada Gökhan M. mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay sonrasında Gökhan M. olay yerinden kaçarken, işçilerin birlikte çekilmiş bir videoları ortaya çıktı.
Antalya’da temizlik işçileri Gökhan M. ve Nurullah Güzel, Mehmet Özkaynak Manavgat Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile çöp toplamaya çıktı.
İşçiler Gökhan M. ve Mehmet Özkaynak Sülek- Hacıisali Mahallesi arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştı.
ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Nurullah Güzel araçtan inip çöpe almaya yöneldiği sırada kamyondan sesler gelmesi üzerine geri geldiğinde kamyon içerisinde Mehmet Özkaynak ve Gökhan M.'nin boğuştuğunu gördü.
Gökhan M.’nin mesai arkadaşı Mehmet Özkaynak’ı boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
CİNAYET SONRASI KAÇTI
Kamyonun koltuğunda yatan Mehmet Özkaynak’ın cansız bedeni Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan Gökhan M. için arama çalışmaları başlatıldı.
BİRLİKTE VİDEOLARI ORTAYA ÇIKTI
Cinayetten kısa süre önce birlikte video çekmişlerKorkunç cinayet sonrasında olaydan önce çekilen bir video ortaya çıktı. Cinayet zanlısı Gökhan M., olaya şahit olan Nurullah Güzel ve hayatını kaybeden Mehmet Özkaynak'ın bir arada video çekerek paylaşım yaptığı öğrenildi.
