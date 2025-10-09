Samsun'da 4 İlçede Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un 4 ilçesinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen planlı operasyonlar kapsamında İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Operasyonlarda 461,58 gram metamfetamin, 309,72 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3 kilo 500 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 35 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi), 68,90 gram esrar tohumu, 31,72 gram esrar, 55 adet sentetik ecza, 0,24 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA