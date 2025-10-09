Samsun'da 4 İlçede Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un 4 ilçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 4 İlçede Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Samsun’un 4 ilçesinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen planlı operasyonlar kapsamında İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 9 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi.

Operasyonlarda 461,58 gram metamfetamin, 309,72 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3 kilo 500 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 35 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi), 68,90 gram esrar tohumu, 31,72 gram esrar, 55 adet sentetik ecza, 0,24 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Uyuşturucu
Burası Amerika Değil Türkiye! Görenlerin Nutku Tutuldu: 1 Metrelik Yılan Korku Dolu Anlar Yaşattı 1 Metrelik Yılan Bir Anda İçinden Fırladı
Antalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti Yaşattı Antalya’da Kan Donduran Cinayet! Mesai Arkadaşına Dehşeti Yaşattı
Öğretmenlerin Kıyafetlerine Yeni Düzenleme: Mini Etek, Tayt, Kot Pantolon Yasaklanıyor Öğretmenlerin Kıyafetlerine Yeni Düzenleme: Mini Etek, Tayt, Kot Pantolon Yasaklanıyor
Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak! Dursun Özbek’in Bu Hamlesi Başına Bela Oldu: ‘Bunun Hesabını Verecek’ Galatasaray’da 18 Ekim’de İpler Kopacak
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
Gazze'de Ateşkes Bilmecesi: Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi Mısır Basını Yazdı, İsrail Hükümetinden Açıklama Geldi! Saat Verildi
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü