İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında Flaş Gelişme! 20 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi

İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. Savcılıkta ifadesi tamamlanan 2 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 20 kişinin “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında, "hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında Flaş Gelişme! 20 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi - Resim : 1
23 şüpheliden 21’i gözaltına alınmıştı

Sistemli olarak devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları öne sürülen 24 şirket ile şirketlerin sahibi ve çalışanı olan 23 şüpheliden 21’i gözaltına alınmıştı.

İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında Flaş Gelişme! 20 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi - Resim : 2

Soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Savcılıkta ifadesi tamamlanan 2 kişi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi, 1 şüpheli serbest bırakıldı. 20 kişinin “suç örgütü kurmak”, “suç örgütüne üye olmak” ve “kamu zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talep edildi.

İstanbul Altın Rafinerisi Soruşturmasında Flaş Gelişme! 20 Kişi Hakkında Tutuklama Talebi - Resim : 3
20 şüpheli hakkında tutuklama talebi

DOSYADA KİMLERİN İSİMLERİ VAR?

Devletin sunduğu yüzde 3 desteği almak için kendileri ve söz konusu şirketlerin çalışanı olan 30 kişinin üzerine 24 yeni şirket kurduğu belirlenen isimler şöyle:

  • İAR AŞ sahibi Özcan Halaç,
  • İAR Genel Müdürü Ayşen Esen,
  • İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen,
  • İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halk Bankası çalışanı Betül Saraç,
  • İAR çalışanı Erkam Halaç,
  • Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç,
  • Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez,
  • Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur,
  • Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ. Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu,
  • İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ. İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek
