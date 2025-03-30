Bakan Göktaş, Tekirdağ’daki Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Etti

Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’daki programı çerçevesinde Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyarete bulundu.

Bakan Göktaş, huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayarak, onlarla sohbet etti. Ziyarete Bakan Göktaş’ın oğulları Yusuf ve Hamza da katılarak huzurevi sakinleriyle bayramlaştı. Bakan Göktaş, yaşlılarla geçirilen bu anlamlı günde, onların ihtiyaçları ve yaşam koşulları hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: AA