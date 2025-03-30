Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rekor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dün hizmet verdiği 141 bin 160 yolcu ve 777 uçuşla tüm zamanların en yüksek yolcu ve uçuş trafiği rekorunu kırmayı başardı.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Rekor

Ramazan Bayramı sebebiyle ilan edilen 9 günlük tatili İstanbul dışında değerlendiren vatandaşlar nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanmıştı. Tatil nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı iki yeni rekora imza attı. Havalimanı 29 Mart 2025 tarihinde toplam 141 bin 160 kişi olarak tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Aynı gün toplam 777 uçuş ile tüm zamanların en yüksek uçuş sayısı rekoru da kırıldı.

Kaynak: DHA

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