Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

Kaza, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, Soma ve Savaştepe’deki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kapanan kara yolunun yeniden trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: AA

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