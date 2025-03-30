Balıkesir'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kaza, Savaştepe-Soma kara yolunun Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, Soma ve Savaştepe’deki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kapanan kara yolunun yeniden trafiğe açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA