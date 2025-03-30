Beşiktaş'ta Göztepe Mesaisi Başladı
Dün Galatasaray derbisinden üç puanla ayrılarak moral depolayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Nisan Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in idaresinde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması odaklı gerçekleşti. Dünkü Galatasaray maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü noktaladı.
Diğer oyuncuların ısınma koşularıyla startını verdikleri idman, 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.
Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın yapılacak bir günlük aranın ardından 1 Nisan Salı günü saat 11.45’te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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