Zirveyi Hangisi Kaptı? İşte En Fazla Taraftara Sahip Futbol Takımları...

Türkiye'de en çok takip edilen spor dalı olan futbolun milyonlarca izleyicisi olduğu gibi milyonlarca da taraftarı var. Ülkenin hem şampiyonluk hem de taraftar sayısı bakımından en büyük üç kulübü olan ve "üç büyükler" olarak bilinen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın desteklenme oranı, yapılan son anket çalışmasıyla belli oldu.

GALATASARAY ZİRVEDE YER ALDI

ADA Araştırma'nın 29 Mart 2025 tarihinde açıkladığı anket sonuçlarına göre; Türkiye'nin en çok taraftar desteğine sahip olan takımı yüzde 28.9 oy oranıyla Galatasaray oldu. Onu yüzde 24.4 oyla Fenerbahçe takip ederken, üçüncü sırada yüzde 15.1 oyla Beşiktaş, dördüncü sırada da yüzde 3.7 ile Trabzonspor yer aldı.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 7'si diğer takımları tuttuklarını söylerken, yüzde 21 gibi büyük bir bölümü de hiçbir takımı desteklemediklerini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi