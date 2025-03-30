Galatasaray’a ‘Namağlup Şampiyon’ Göndermesi: Beşiktaş Sosyal Medyada Bombaladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, evinde ağırladığı Galatasaray’ı 2-1’lik skorla geçerek birden fazla serisini de sonlandırdı. Beşiktaş, bu maça dek ligde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray’ı mağlup etmesinin ardından sahaya “Namağlup Tek Şampiyon” yazısını yansıttı. Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşım yapıldı.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
Galatasaray’a ‘Namağlup Şampiyon’ Göndermesi: Beşiktaş Sosyal Medyada Bombaladı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine hem stadyumda hem de sosyal medyada çok sayıda gönderme yaptı.

‘NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON’

Beşiktaş, bu galibiyetle Galatasaray’ın ligde üst üste 28 maçlık; deplasmanda ise üst üste 25 maçlık namağlup serisini sonlandırırken, maçın ardından yaptığı paylaşımlar ve stadyumda yaptığı göndermelerle dikkat çekti.

Beşiktaş, maçın 2-1’lik skorla bitmesinin ardından saha zeminine ‘Namağlup Tek Şampiyon’ yazısını yansıtırken, aynı ifadelerin yer aldığı pankartı da kale arkası tribününde açtı.

Galatasaray’a ‘Namağlup Şampiyon’ Göndermesi: Beşiktaş Sosyal Medyada Bombaladı - Resim : 1

BEŞİKTAŞ BU ALANDA TEK

Lig tarihinde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan tek takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 1991-1992 sezonunda çıktığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, hiç yenilmeyerek tarihi bir başarıya imza attı. Beşiktaş, dün Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle birlikte, sarı-kırmızılıların bu rekora ortak olma hayallerini de bir bakıma yıkmış oldu.

BEŞİKTAŞ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAĞDIRDI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da alınan galibiyetin ardından çok sayıda paylaşım yapıldı.

Galatasaray 25 Maç Sonra Deplasmanda Yenildi Galatasaray 25 Maç Sonra Deplasmanda YenildiSpor
Dev Derbinin Galibi Beşiktaş, iki Kırmızı Kart Üç Gol...Dev Derbinin Galibi Beşiktaş, iki Kırmızı Kart Üç Gol...Spor

Etiketler
Beşiktaş Galatasaray
Son Güncelleme:
Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Dünyanın En Çok Kullanılan Yapay Zeka Araçları Sıralandı! İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem Bayram Tatilinde Siber Tehlikelere Karşı 8 Kritik Önlem
Zirveyi Hangisi Kaptı? İşte En Fazla Taraftara Sahip Futbol Takımları... İşte En Fazla Taraftara Sahip Futbol Takımları
Torreira Derbileri Seviyor Torreira Derbileri Seviyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram Sonrası Altın Alıp Satacaklar Soğuk Terler Dökecek, Kuyumcularda Yeni Düzenleme! Ağır Para Cezası Var Bayram Sonrası Kuyumcuya Giden Soğuk Terler Dökecek
Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun Konut Alacaklara İslam Memiş'ten Hayati Uyarı! Rekora Hazır Olun
Son Anketten Çarpıcı Sonuç! Birinci Parti Belli Oldu Birinci Parti Belli Oldu
Yeniden Hastaneye Kaldırılmıştı... Mahir Polat Yoğun Bakımda Mahir Polat Yoğun Bakımda
Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek! Bunu Yapan 5 Yıl Boyunca Alacak Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek!