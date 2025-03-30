Galatasaray’a ‘Namağlup Şampiyon’ Göndermesi: Beşiktaş Sosyal Medyada Bombaladı

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine hem stadyumda hem de sosyal medyada çok sayıda gönderme yaptı.

‘NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON’

Beşiktaş, bu galibiyetle Galatasaray’ın ligde üst üste 28 maçlık; deplasmanda ise üst üste 25 maçlık namağlup serisini sonlandırırken, maçın ardından yaptığı paylaşımlar ve stadyumda yaptığı göndermelerle dikkat çekti.

Beşiktaş, maçın 2-1’lik skorla bitmesinin ardından saha zeminine ‘Namağlup Tek Şampiyon’ yazısını yansıtırken, aynı ifadelerin yer aldığı pankartı da kale arkası tribününde açtı.

BEŞİKTAŞ BU ALANDA TEK

Lig tarihinde yenilgisiz şampiyonluk yaşayan tek takım ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar 1991-1992 sezonunda çıktığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlik alırken, hiç yenilmeyerek tarihi bir başarıya imza attı. Beşiktaş, dün Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle birlikte, sarı-kırmızılıların bu rekora ortak olma hayallerini de bir bakıma yıkmış oldu.

BEŞİKTAŞ, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAĞDIRDI

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da alınan galibiyetin ardından çok sayıda paylaşım yapıldı.