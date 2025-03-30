Kayseri'de Cayrokopter ile Bayram Denetimi

Kayseri'de alınan bayram tedbirleri kapsamında Cayrokopter ile trafik denetimi yapıldı.

Kayseri'de Cayrokopter ile Bayram Denetimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayseri-İncesu yolu yolu üzerinde Cayrokopter kullanılarak havadan trafik denetimi yapıldı. Jandarma trafik timlerince; yapılan trafik denetiminde karayollarında ağır tonajlı araçlar ile zorunlu haller dışında emniyet şeridi/banketler üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların denetimine ağırlık verildi.

Bu çerçevede; yaşanabilecek trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, bayram tatilinin huzur ve güven ortamı içerisinde geçirebilmesi amacıyla ’Bir Kural Bir Ömür, Yolun sonu bayram olsun’ mottosu ile denetim yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan açıklamada; "Karayollarında trafik güvenliğini sağlamak ve kazalarda ölümlü/yaralanmaları en aza indirmek için trafik denetimleri Bayram tatili süresince 7/24 devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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