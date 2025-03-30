Gümüşhane'de Korkutan Kaza: Bariyerlere Çarpıp Takla Attı
Gümüşhane'de seyir halindeki bir kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Korkutan kazada 4 kişi yaralandı.
Gümüşhane'de Merkeze bağlı Mescit köyü mevkisinde A.A (20) yönetimindeki 52 ES 577 plakalı kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.A ile araçta bulunan F.A (18), M.E.A (17) ve V.A (26), olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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