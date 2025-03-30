İstanbul'da Mezarlıklarda Bayram Yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde vatandaşlar mezarlıklara giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'na yapılan ziyaretler nedeniyle Küçüksu Caddesi'nde trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul'da Mezarlıklarda Bayram Yoğunluğu

Bayram dolayısıyla Ümraniye Hekimbaşı'ndaki Kocatepe Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Mezarlığa yapılan ziyaretler nedeniyle Küçüksu Caddesi'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Ziyaretçiler mezarlığa ulaşabilmek için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar, yaklaşık 1 saat boyunca trafikte beklediklerini söyledi.

Zeytinburnu'ndaki Eski Kozlu Mezarlığı'na giden ziyaretçiler ise vefat eden yakınlarının kabirlerini temizleyerek çiçek dikti ve dua etti.

Kimileri de mezarlıkların bakımını yaparak, yakınlarının kabristanlarını düzenledi.

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