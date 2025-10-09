Trabzon, Rize, Samsun ve Kastamonu’ya Yağış Uyarısı! Birden Bastıracak Tir Tir Titretecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyarı verildi. Güneşli havayı bekleyenler büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Trabzon, Rize, Samsun ve Kastamonu’ya korkutan uyarı.

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, Trabzon, Rize, Samsun ve Kastamonu’ya yağış uyarısında bulundu.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT! ASIL YAĞIŞLAR ŞİMDİ GELİYOR

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, yağışların toplanarak geldiği ifade edilerek şu uyarılar yapıldı:

“Perşembe, Karadeniz'de "Low-Level Jet Stream" yani aşağı seviye jet akımı faaliyeti var. Bu yağışı besleyici bir mekanizmadır. Yani kısacası Karadeniz'deki bir yağış dalgası var, bu karaya yaklaşacak, bazı noktalarda karaya sürtecek ve kıyıda bazı şehirlere yağışını dokunduracak.”

Kaynak: Haber Merkezi