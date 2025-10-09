İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya Tarih Verildi! Bardaktan Boşalır Gibi Yağacak: Şemsiyesiz Sakın Dışarı Çıkmayın
Meteorolojiden Türkiye’ye yeni bir uyarı yapıldı. Vatandaşlar sağanak yağışların ne kadar daha süreceğini sorgularken İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya uyarı yapılıp tarih verildi. Bardaktan boşalır gibi yağacak. Şemsiyesiz sakın dışarı çıkmayın.
Türkiye’ye uzmanlardan yeni bir uyarı yapıldı. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya tarih verildi. Asıl yağış şimdi başlıyor.
ASIL YAĞIŞLAR ŞİMDİ BAŞLIYOR! HAZIRLIKLI OLUN
Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, sağanak yağışların akşam saatlerinde daha da artacağını ifade etti.
Özellikle o illere uyarı yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak, Bartın ve çevresindekiler, tedbir amaçlı mini şemsiyenizi yanınızda bulundurun...”
