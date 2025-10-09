İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya Tarih Verildi! Bardaktan Boşalır Gibi Yağacak: Şemsiyesiz Sakın Dışarı Çıkmayın

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’ye uzmanlardan yeni bir uyarı yapıldı. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya tarih verildi. Asıl yağış şimdi başlıyor.

ASIL YAĞIŞLAR ŞİMDİ BAŞLIYOR! HAZIRLIKLI OLUN

Ünlü meteoroloji sayfası Hava Forum, sağanak yağışların akşam saatlerinde daha da artacağını ifade etti.

Özellikle o illere uyarı yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak, Bartın ve çevresindekiler, tedbir amaçlı mini şemsiyenizi yanınızda bulundurun...”

Kaynak: Haber Merkezi