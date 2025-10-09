Aydın'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! Yakayı Ele Verdiler
Aydın’ın Didim ilçesinde tarihi eser aramak için izinsiz kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarına ulaşıldı.
Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; 2 adet yılan kamera, 1 adet gaz maskesi, 1 adet matkap ucu, 1 adet halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA