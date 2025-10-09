Aydın'da Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü! Yakayı Ele Verdiler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Balat Mahallesi’nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarına ulaşıldı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kazı yapan 3 şüpheli ile onları bölgeye getirip yönlendirdiği tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; 2 adet yılan kamera, 1 adet gaz maskesi, 1 adet matkap ucu, 1 adet halat ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA