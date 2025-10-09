Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde Gemi Yan Yattı! 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde gemi yan yattı. Gemide yabancı uyruklu 1 işçi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor..

Olay, saat 14.30 sıralarında Tuzla'daki tersaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanik bakım çalışmaları süren bir gemi henüz belirlenemeyen bir nedenle yan yattı.

Bu sırada gemide bulunan işçilerden bazıları denize düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Ukrayna vatandaşı Vlasyuk Yevgen'in tahliye rampa kapağının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Tuzla
