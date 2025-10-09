Kahramanmaraş’ta Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti! Caddeler Göle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şiddetli yağmurun etkisiyle kent merkezindeki birçok iş yeri ve alt geçit su altında kaldı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Doğukent Mahallesi çevresinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, yağmur suyu mazgallarında temizlik çalışması yaparak tıkanan hatları açmaya çalıştı. Vatandaşlar ise iş yerlerine dolan suları kendi imkanlarıyla tahliye etti.

Yağışın etkisini yer yer sürdürdüğü kentte, ekiplerin olası yeni taşkınlara karşı hazır bekletildiği bildirildi.

Kaynak: İHA