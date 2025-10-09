Ehliyet Sınavına 'Joker Eleman' Operasyonu! Gözaltına Alındılar

Adıyaman’da, motorlu taşıtlar sürücü kursiyer sınavlarına yönelik "Joker eleman" ve "Kopya düzeneği" operasyonunda 4 şahıs yakalandı.

Son Güncelleme:
Ehliyet Sınavına 'Joker Eleman' Operasyonu! Gözaltına Alındılar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde gerçekleştirilecek olan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyer Sınavları'na yönelik "Joker eleman" ve "Kopya düzeneği" kullanımına karşı operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında durumlarından şüphelenilen A.Ç., A.B., A.B. ve S.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında, 2 adet düğme şeklinde kamera, 1 adet kredi kartı görünümlü sim kart okuyucu, 4 adet mobil GSM hattı takılı sim kart okuyucu ve 4 adet kulak içine gizlenmiş kulaklık ele geçirildi.

Ehliyet Sınavına 'Joker Eleman' Operasyonu! Gözaltına Alındılar - Resim : 1

Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanırken, sınav güvenliğini tehdit eden bu tür girişimlere karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sahte Alkol Testi Şebekesine Büyük Operasyon! 42 Şüpheli GözaltındaSahte Alkol Testi Şebekesine Büyük Operasyon! 42 Şüpheli GözaltındaGüncel
Gümrükte Dev Operasyon! 4,3 Milyar Liralık Uyuşturucu Ele GeçirildiGümrükte Dev Operasyon! 4,3 Milyar Liralık Uyuşturucu Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Operasyon Adıyaman
Son Güncelleme:
İstanbul’da Akşam Sürprizi! Mesai Bitti Kabus Başladı, Trafik Yüzde 71’e Dayandı İstanbul’da Akşam Sürprizi! Mesai Bitti Kabus Başladı, Trafik Yüzde 71’e Dayandı
Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı: ‘Her Zaman Kalbimde Özel Bir Yerde Olacak’ Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya’ya Tarih Verildi! Bardaktan Boşalır Gibi Yağacak: Şemsiyesiz Sakın Dışarı Çıkmayın Bardaktan Boşalır Gibi Yağacak! Hazırlıklı Olun
Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor? Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü:
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
EN KRİTİK 5 GÜN! Gazze'de Ateşkesin Detayları Belli Oldu EN KRİTİK 5 GÜN
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü