Malatya’da Şiddetli Fırtına Çadırları Uçurdu

Kent genelinde zaman zaman hızını artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, parkta görevli ekiplerin çadırları sabitlemek için yoğun çaba harcadığı görüldü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya’nın kuzey kesimleri ve Elazığ’ın batı ile doğu ilçelerinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA