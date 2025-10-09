tv100’de Flaş Karar: İki İsimle Yollar Ayrıldı

tv100’de sabah kuşağında büyük değişim yaşandı. Kanal, “Yenigün” ve “Para Manşet” programlarını yayından kaldırırken, İsmail Küçükkaya ve Ebru Baki ile yollar ayrıldı. Öte yandan tv100’ün önümüzdeki günlerde sürpriz isimlerle ekranlarını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Türkiye’nin önde gelen haber kanallarından tv100'de önemli bir değişim süreci başladı. Kanal yönetimi, sabah kuşağında yayınlanan iki programı ani bir kararla yayından kaldırdı.

Kanalın, “Türkiye’nin haberdeki öncü yüzü” sloganıyla sürdürdüğü yayın politikası çerçevesinde aldığı karar, büyük yankı uyandırdı. Edinilen bilgilere göre; hafta içi her sabah 08.00 - 10.00 saatleri arasında izleyiciyle buluşan “Yenigün” programının sunucusu İsmail Küçükkaya ile, 10.00 - 12.00 saatleri arasında ekrana gelen “Para Manşet” programının sunucusu Ebru Baki ile yollar ayrıldı.

Kanal yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmazken, tv100’ün önümüzdeki günlerde sürpriz isimlerle yeni bir yayın planlaması yapacağı öğrenildi. Seyirci, yerini alacak yeni programlar ve sunucular konusunda merakla bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

