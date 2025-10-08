Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bu Akşam tv100 Özel Röportaj’da! Merak Edilen Sorulara Yanıt Verecek

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, bu akşam saat 20.00’de tv100 ekranlarında Cansu Canan Özgen’in sorularını yanıtlayacak. Öğretmen atamalarında son durum ne? Kaç bin öğretmen ataması yapılacak? Yeni müfredatın artıları neler? Bakan Tekin, merak edilen soruları tek tek aydınlığa kavuşturacak.

Son Güncelleme:
Öğretmen atamalarından yeni müfredata, zorunlu eğitim süresinden özel okul ücretlerine kadar eğitimde merak edilen tüm sorular bu akşam tv100 ekranlarında yanıt bulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bu Akşam tv100 Özel Röportaj’da! Merak Edilen Sorulara Yanıt Verecek - Resim : 1
Bakan Yusuf Tekin bu akşam tv100 ekranlarında

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULACAK

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, saat 20.00’de Cansu Canan Özgen’in konuğu olacak.

tv100 ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşacak olan Bakan Tekin, öğretmen atamaları, zorunlu eğitim süresinin geleceği, yeni müfredatın içeriği ve hedefleri, özel okullardaki yüksek ücret politikaları gibi birçok konuyu detaylarıyla ele alacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bu Akşam tv100 Özel Röportaj’da! Merak Edilen Sorulara Yanıt Verecek - Resim : 2
Öğretmen atamalarından yeni müfredata tüm soruları yanıtlayacak

  • Öğretmen atamalarında son durum ne?
  • Kaç bin öğretmen ataması yapılacak?
  • 12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?
  • Özel okullarda yüksek ücret tartışmalarını nasıl değerlendiriyor?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, merak edilen tüm soruları, tv100 Özel Röportaj’da yanıtlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100'de Merak Edilen Soruları YanıtlayacakMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100'de Merak Edilen Soruları YanıtlayacakGüncel

Son Güncelleme:
