Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bu Akşam tv100 Özel Röportaj’da! Merak Edilen Sorulara Yanıt Verecek

Öğretmen atamalarından yeni müfredata, zorunlu eğitim süresinden özel okul ücretlerine kadar eğitimde merak edilen tüm sorular bu akşam tv100 ekranlarında yanıt bulanacak.

Bakan Yusuf Tekin bu akşam tv100 ekranlarında

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULACAK

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, saat 20.00’de Cansu Canan Özgen’in konuğu olacak.

tv100 ekranlarında canlı yayınla izleyiciyle buluşacak olan Bakan Tekin, öğretmen atamaları, zorunlu eğitim süresinin geleceği, yeni müfredatın içeriği ve hedefleri, özel okullardaki yüksek ücret politikaları gibi birçok konuyu detaylarıyla ele alacak.

Öğretmen atamalarından yeni müfredata tüm soruları yanıtlayacak

Öğretmen atamalarında son durum ne?

Kaç bin öğretmen ataması yapılacak?

12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı?

Özel okullarda yüksek ücret tartışmalarını nasıl değerlendiriyor?

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, merak edilen tüm soruları, tv100 Özel Röportaj’da yanıtlayacak.

