Myanmar’da Festival Alanı Savaş Alanına Döndü! Ordu’dan Bombalı Saldırı, En Az 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Yaklaşık 3 yıldır ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği Myanmar’da tansiyon yükseldi. Ordu, cunta karşıtı bir gösterinin düzenlendiği festival alanına yamaç paraşütüyle bomba bıraktı. Faciada en az 40 kişi hayatını kaybetti.

2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla ordunun yönetime el koyduğu, o günden bu yana iç savaşın sürdüğü Myanmar'da bombalı bir saldırı gerçekleşti.

Hem dini hem de cunta karşıtı bir gösterinin düzenlendiği festival alanına motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakıldı. Saldırıda e az 40 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'ın Sagaing bölgesinde, yüzlerce kişi Budistlerin geleneksel Thadingyut Işık Festivali kapsamında etkinliklere katılmak üzere bir araya geldi. Chaung U kasabasında toplanan kişilerin aynı zamanda, askeri yönetime karşı barışçıl bir protesto da düzenlediği belirtildi.

Protesto sonrasında ordu bombalı saldırı düzenledi

Myanmar ordusu, Thadingyut festivalini ve cunta karşıtı gösteriyi hedef alarak, bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırının, motorlu yamaç paraşütüyle bomba bırakılarak yapıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, havadan yapılan saldırının büyük bir yıkıma yol açtığını belirtti.

Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada saldırı, "Myanmar’daki sivillerin ne denli korunmasız olduğunun trajik bir göstergesi" olarak nitelendirildi.

2021 darbesinin ardından ülkede yayılan halk direnişiyle birlikte kurulan gönüllü milis güçlerinin etkili olduğu bölgelerden biri olarak bilinen Chaung U’daki bu saldırıda en az 40 sivil hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'da ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi tutuklanmıştı. Cunta yönetimi kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde birçok sivil hayatını kaybetmişti. Ülke, 2021'den bu yana ordu ve silahlı direniş gruplarının karşı karşıya geldiği ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği şiddetli bir iç savaşa sürüklendi.

