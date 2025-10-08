Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirlerinde Sağanak Sonrası Yükseliş

Edirne'de etkili olan yağışlar, Tunca ve Meriç nehirlerinin debisini yükseltti.

Son Güncelleme:
Edirne'de Tunca ve Meriç Nehirlerinde Sağanak Sonrası Yükseliş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuraklık nedeniyle su seviyesi yaz aylarında dip seviyeyi gören nehirlere kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar derelerin debisinin artmasına yardımcı oldu.

Son aylarda oldukça düşük seviyede akan ve ay başında debisi saniyede 2 metreküp olarak ölçülen Tunca Nehri'nin debisi yağışlarla saniyede 4 metreküp olarak kaydedildi.

Tunca Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi ve kum adacıklarının kaybolmasıyla ördeklerin de rahatça yüzebildiği görüldü. Yağışlarla Meriç Nehri'nin de su seviyesi yükseldi.

Nehrin ay başında yapılan ölçümde 51 metreküp/saniye olan debisi 180 metreküp/saniyeye çıktı.

Vatandaşlardan Nuri Avcı, son yağışlardan memnun kaldıklarını söyledi. Yağışların devam edeceğini duyduklarını belirten Avcı, "Bunu duymamız bizi mutlu etti. Yaz ayı kuraklık nedeniyle kötü geçti." dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Aydın’da En Çok Yağış Nazilli’ye Düştü Aydın’da En Çok Yağış Nazilli’ye Düştü
Bakan Uraloğlu 11,5 Milyon Kişi İçin Duyurdu! 7 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi 11,5 Milyon Kişi İçin Duyurdu! 7 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek
Dursun Özbek Tavırları Sonrası Neşteri Vurdu! Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı: Neye Uğradığını Şaşırdı Galatasaray'dan Beklenmedik Mauro Icardi Kararı
Okan Buruk İle Hakan Çalhanoğlu’ndan Sürpriz Görüşme! Nusret İfşaladı: İlk Açıklama Resmen Geldi Galatasaray'dan Sürpriz Transfer Hamlesi
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu: 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı! İfadeleri ve Kan Örnekleri Alındı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Altın Yatırımcısını Kara Kara Düşündürecek Haber! ABD’li Dev Bankadan Kritik Uyarı: Bu Fiyatlara Aldanmayın, Bu Bir Uyarı Sinyali ABD'li Devden Altın Uyarısı! Buna Sakın Kanmayın
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı! 3 Türk Milletvekili Alıkonuldu
Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?' Yılmaz Özdil'den Kendi Kanalı Dahil Muhalif Medyaya Sert Sözler: 'Bu Kadar Omurgasız Medya Olur mu?'
İrem Derici'ye Büyük Şok! Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı Söz Töreni Günü Jandarma Kapıya Dayandı