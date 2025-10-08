Bakan Uraloğlu 11,5 Milyon Kişi İçin Duyurdu! 7 Saatlik Yol 3,5 Saate Düşecek, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattında Sona Gelindi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yapımı süren Köroğlu Tüneli'nde kazı işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Ankara ile İzmir arasındaki hızlı tren hattının kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli’nde önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Köroğlu Tüneli tamamlandı

EN UZUN TÜNEL

Bakan Uraloğlu, "5 bin 142 metre uzunluğuyla hattın en uzun tüneli olan Köroğlu Tüneli’nde kazı işlemlerinin tamamlanması, projenin ilerleyişi açısından büyük bir dönüm noktasıdır" dedi.

TÜNEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLANDI

Polatlı ile Afyonkarahisar arasında yer alan ve Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta konumlanan Köroğlu Tüneli’nin teknik detaylarını da paylaşan Bakan Uraloğlu, ana tünelin 13,5 metre çapında olduğunu söyledi.

1O MANEVRA CEBİ İLE DESTEKLENDİ

Tünele paralel olarak inşa edilen ve 4,5 metre çapında olan 4 bin 967 metrelik kaçış tünelinin ise güvenlik amacıyla her 500 metrede bir ana tünelle bağlantı kuran 9 geçit tüneli ve 10 manevra cebiyle desteklendiğini aktardı.

Her 500 metrede bir ana tünelle bağlantı kuran 9 geçit tüneli

UZUNLUĞU 505 KİLOMETRE OLACAK

Ankara-İzmir YHT hattının tamamlanmasıyla birlikte, mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye düşeceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, hızlı tren projesi kapsamında inşa edilen kesimin Polatlı'dan itibaren başladığını belirtti.

“Toplamda 505 kilometre uzunluğunda prestij bir hat inşa ediyoruz” diyen Uraloğlu, projenin Banaz, Sahilli ve Salihli gibi önemli durakları kapsadığını dile getirdi.

10 istasyon planlandı

10 İSTASYON, 49 TÜNEL, 67 VİYADÜK

Projede yer alan altyapı çalışmalarına da değinen Uraloğlu, hatta 10 istasyon planlandığını söyledi. Bu istasyonlar arasında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen yer alıyor. Hatta ayrıca 49 tünel, 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez, 177 üst geçit ve 244 alt geçit inşa ediliyor.

11,5 milyon vatandaş doğrudan erişim sağlayabilecek

Projenin tamamlanmasıyla Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir’de yaşayan yaklaşık 11,5 milyon vatandaşın hızlı tren konforuna doğrudan erişim sağlayacağını ifade eden Uraloğlu, seyahat sürelerinde de büyük tasarruf sağlanacağını belirtti.

Kaynak: DHA