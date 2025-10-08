Aydın’da En Çok Yağış Nazilli’ye Düştü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Aydın genelinde yağmurlu hava etkisini gösterdi. Dün sabah saatlerinden bu sabaha kadar süren yağışlarda, kent genelinde yer yer kuvvetli sağanaklar kaydedildi.

Elde edilen verilere göre, Nazilli ilçesi metrekareye düşen 52 kilogram yağış ile Aydın’ın en çok yağış alan bölgesi oldu. Nazilli’yi sırasıyla Kuşadası (38,2 kg), Efeler (33,7 kg), Kuyucak (31,9 kg), Karpuzlu (31,4 kg) ve Karacasu (31,2 kg) izledi.

Uzmanlar, yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini ve akşam saatlerine kadar bölgesel olarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA