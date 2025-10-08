Aydın’da En Çok Yağış Nazilli’ye Düştü

Meteorolojinin uyarısının ardından Aydın genelinde etkili olan yağışlarda Nazilli, metrekareye düşen 52 kilogramla zirvede yer aldı. Yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Aydın genelinde yağmurlu hava etkisini gösterdi. Dün sabah saatlerinden bu sabaha kadar süren yağışlarda, kent genelinde yer yer kuvvetli sağanaklar kaydedildi.

Elde edilen verilere göre, Nazilli ilçesi metrekareye düşen 52 kilogram yağış ile Aydın’ın en çok yağış alan bölgesi oldu. Nazilli’yi sırasıyla Kuşadası (38,2 kg), Efeler (33,7 kg), Kuyucak (31,9 kg), Karpuzlu (31,4 kg) ve Karacasu (31,2 kg) izledi.

Uzmanlar, yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceğini ve akşam saatlerine kadar bölgesel olarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

