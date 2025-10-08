'Talan' Yasası AYM Gündeminde! Zeytinliklerin Kaderi İçin İlk İnceleme Tamam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 8 Ekim 2025 tarihli gündem toplantısında, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını sağlayan 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini değerlendirdi.

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Başvuru, CHP, Demokrat Parti, Demokratik Bölgeler Partisi, DEVA Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeşil Sol Parti ve 5 bağımsız milletvekilinin toplam 260 imzasıyla yapılmıştı. Yüksek Mahkeme, başvuruda eksiklik bulmayarak ilk incelemesini tamamladı.

İptal istemi, daha sonra belirlenecek bir tarihte esastan görüşülecek. Kanunun yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

Kaynak: ANKA