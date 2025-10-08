Ne TikTok Ne de Instagram Mezarlıkta Fenomen Oldular! İki Kardeşin Hikayesini Duyan Takdir Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan 16 ve 18 yaşındaki iki kardeş, dört ay önce kaybettikleri anneannelerinin mezarını düzenli olarak ziyaret edip bakımını yaparken, zamanla bu alışkanlıkları bir gönüllülük hareketine dönüştü.

Gönüllülük hareketine dönüştürdüler

ON BİNLERCE KİŞİNİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Mezarlıkta gördükleri bakımsız kabirleri de temizlemeye başlayan gençler, sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle on binlerce kişinin ilgisini çekerek kısa sürede fenomen haline geldiler.

Lise öğrencisi Muhammed Ali Hiçdönmez ve abisi lise mezunu Hasan Hüseyin Hiçdönmez, anneannelerinin vefatının ardından her gün mezarlığa gitmeye başladıklarını anlattı.

Anneannelerinin vefatının ardından her gün mezarlığa gittiler

İlk başta sadece sevdikleri yakınlarının mezarına bakım yaptıklarını belirten kardeşler, zamanla çevredeki mezarların da ilgisiz bırakıldığını fark edince harekete geçti.

“TÜM MEZARLIĞI TEMİZLEMEK İSTİYORUZ”

Mezarların üzerini kaplayan kuru otları temizleyen, mermerlerini yıkayan ve zaman zaman çiçek diken gençler, bu çalışmaları kayıt altına alarak sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımlar, birçok kişi tarafından beğenildi ve takdir topladı.

16 yaşındaki Muhammed Ali Hiçdönmez, sosyal medyada aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini daha da motive ettiğini belirterek "Başta sadece anneannemizin mezarını temizliyorduk. Zamanla diğer bakımsız mezarları da fark ettik ve onların da bakımını üstlenmeye başladık. Videolarımız çok beğenildi, bu da bizi daha çok çalışmaya teşvik etti. Hedefimiz tüm mezarlığı elden geçirmek" dedi.

“EN ÇOK BEBEK MEZARINDA DUYGULANDIK”

Ağabey Hasan Hüseyin Hiçdönmez ise, anneannelerinin kaybının kendileri için çok büyük bir acı olduğunu ifade etti.

“Onun mezarını her gün ziyaret ediyoruz. Zamanla çevresindeki mezarları da temizledik. Sosyal medyada paylaştığımız ilk videodan sonra olumlu yorumlar aldık. İnsanların mezarlıklarla olan duygusal bağını güçlendirmek istiyoruz. En çok ilgi gören paylaşımımız ise temizlediğimiz bir bebek mezarına ait oldu. Çok duygulu mesajlar aldık” diye konuştu.

Bakımsız mezarların da bakımını üstlendiler

Kaynak: İHA